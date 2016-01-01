صفعة جديدة : السويد تغلق صنبور المساعدات في وجه البوليساريو
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فاجأت السويد البوليساريو بتعليقها للمساعدات التي كانت تقدمها لسكان مخيمات تندوف، والتي تتجاوز 17 مليار سنتيم بعد اقتناعها أن هذه المساعدات لا تصل إلى كل أهدافها في إغاثة المحتجزين بالمخيمات.
و وفق صحيفة العلم، فقد اتخذت السويد قرارها هذا بناء على التقارير الدولية والأوربية التي كشفت أن المساعدات تعرف طريقها إلى السوق السوداء وتجار الممنوعات والإرهابيين في الصحراء الافريقية، عن طريق التلاعبات التي تستفيد منها بالدرجة الأولى قيادة الرابوني.
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