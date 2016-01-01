الرئيسية | دولية | صفعة جديدة : السويد تغلق صنبور المساعدات في وجه البوليساريو

صفعة جديدة : السويد تغلق صنبور المساعدات في وجه البوليساريو

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
صفعة جديدة : السويد تغلق صنبور المساعدات في وجه البوليساريو

أخبارنا المغربية 

فاجأت السويد البوليساريو بتعليقها للمساعدات التي كانت تقدمها لسكان مخيمات تندوف، والتي تتجاوز 17 مليار سنتيم بعد اقتناعها أن هذه المساعدات لا تصل إلى كل أهدافها في إغاثة المحتجزين بالمخيمات.

و وفق صحيفة العلم، فقد اتخذت السويد قرارها هذا بناء على التقارير الدولية والأوربية التي كشفت أن المساعدات تعرف طريقها إلى السوق السوداء وتجار الممنوعات والإرهابيين في الصحراء الافريقية، عن طريق التلاعبات التي تستفيد منها بالدرجة الأولى قيادة الرابوني.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات