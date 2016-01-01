ثلاثة قتلى في قصف اسرائيلي على معسكر لمقاتلين موالين للنظام السوري

قتل ثلاثة عناصر من "قوات الدفاع الوطني" الموالية للنظام السوري واصيب اثنان آخران بجروح، جراء قصف اسرائيلي على معسكر تابع لهذه القوات في منطقة القنيطرة في جنوب سوريا، وفق ما ذكر مصدر في "الدفاع الوطني".

وتعد قوات الدفاع الوطني التي تأسست سنة 2012 وتضم في صفوفها تسعين الف مقاتل، ابرز مكونات الفصائل الموالية للجيش السوري والتي تقاتل الى جانبه على جبهات عدة.

ونقلت وكالة (فرانس بريس ) عن مصدر رفض الكشف عن هويته أن "الاعتداء الاسرائيلي على معسكر نبع الفوار التابع لقوات الدفاع الوطني في القنيطرة، أوقع ثلاثة شهداء وجريحين".

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته حصول القصف الاسرائيلي على المخيم صباح الاحد، موردا حصيلة القتلى ذاتها، من دون ان يتمكن من تحديد ما اذا كان ناجما عن قصف صاروخي او غارة جوية.

ولم يصدر اي تعليق رسمي من الجانب الاسرائيلي.

ووجهت اسرائيل منذ العام 2013 سلسلة ضربات في سوريا، طاولت أهدافا سورية أو أخرى لحزب الله اللبناني.

وكان آخر هذه الضربات في 17 مارس، إذ اعلن الجيشان السوري والاسرائيلي ان طائرات اسرائيلية نفذت غارات على سوريا.

وأكد الجيش السوري حينها أنه أسقط طائرة حربية اسرائيلية وأصاب أخرى، الا ان اسرائيل نفت أن يكون أي من الصواريخ التي أطلقت من سوريا أصابت هدفها.

ولا تزال سوريا واسرائيل في حالة حرب. وتحتل اسرائيل منذ يونيو 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية واعلنت ضمها في 1981 من دون ان يعترف المجتمع الدولي بذلك. ولا تزال حوالى 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.