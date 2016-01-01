هذا هو الشخص الذي يتصل به ترامب كل أسبوع
كشفت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث كل أسبوع مع روبرت مردوخ "إمبراطور الإعلام" مسائل متعلقة بالسياسة الأمريكية.
وبحسب نيويورك تايمز فإن ترامب ومردوخ، أثناء اتصالاتهما الهاتفية "يعدان الاستراتيجية"، وهما "لا يقدمان أبدا تنازلات للمنتقدين".
وأضافت الصحيفة أن مردوخ "يشجع ترامب عندما يستسلم الأخير لليأس، ويدعو الرئيس الأمريكي إلى التركيز على الاقتصاد، وعدم صرف نظره إلى مسائل أخرى".
وتابعت نيويورك تايمز أن "تعامل ترامب مع الأشخاص يتعلق بعاملين محوريين، هما النجاح الشخصي والإخلاص له، وأن مردوخ يتصف بهذين العاملين معا".
وأكدت الصحيفة أن جريدة نيويورك بوست وقناة فوكس نيوز، الخاضعتين لمردوخ كانتا تغطيان الأحداث بصورة إيجابية بالنسبة لترامب.
كما أكدت نيويورك تايمز أن ترامب يتهاتف بشكل دوري مع كوري ليفاندوفسكي المحلل السياسي في قناة CNN، الذي كان يدير حملته الانتخابية.
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