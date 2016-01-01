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هذه هي نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بفرنسا

بواسطة أخبارنا المغربية ــ رويترز ساعة واحدة مضت
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هذه هي نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بفرنسا

 

قال محافظون بارزون والمرشح الاشتراكي لانتخابات الرئاسة الفرنسية بنوا هامون إنهم سيدعمون مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية في مواجهة الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وبعد أن أشارت توقعات أولية إلى أن ماكرون ولوبان تأهلا للجولة الثانية، قال هامون لأنصاره إن حزبه تلقى "ضربة تاريخية" من قاعدة ناخبيه ودعا الناخبين لمساندة ماكرون ورفض لوبان "بأقوى طريقة ممكنة".

في الوقت نفسه قال رئيس الوزراء السابق جان بيير رافاران عضو حزب الجمهوريين، الذي ينتمي له المرشح المهزوم فرانسوا فيون "بلا تردد فيما يتعلق بي، يجب أن نساند إيمانويل ماكرون".

وحث المرشح المحافظ في انتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون الذي أخفق في التأهل لجولة الإعادة الناخبين على تأييد إيمانويل ماكرون مرشح الوسط، قائلاً إن مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف ستجعل فرنسا تفلس إذا فازت في الانتخابات.

وقال فيون لأنصاره بعد أن أشارت التوقعات الأولية إلى أن ماكرون ولوبان سيخوضان جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في السابع من مايو (أيار) بعد الجولة الأولى، من الانتخابات اليوم، "ليس هناك خيار آخر سوى التصويت ضد اليمين المتطرف، سأصوت لإيمانويل ماكرون".

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