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فرنسا .. النتائج النهائية للدور الاول للانتخابات الرئاسية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 11 دقيقة مضت
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فرنسا .. النتائج النهائية للدور الاول للانتخابات الرئاسية

في ما يلي النتائج النهائية للدور الاول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي اعلنتها وزارة الداخلية اليوم الاثنين:


- ايمانويل ماكرون (أون مارش) 23،75 في المائة.

- مارين لوبين (الجبهة الوطنية) 21،53 في المائة .

- فرانسوا فيون (الجمهوريون) 19،91 في المائة.

- جان لوك ميلانشون (فرنسا الابية) 19،64 في المائة.

- بونوا آمون (الحزب الاشتراكي 6،35 في المائة.

- نيكولا ديبونتانيان ( انهضي يا فرنسا) 4،75 في المائة.

- جان لاسال (لنقاوم) 1،22 في المائة .

- فليب بوتو (حزب جديد مناهض للرأسمالية) 1،10 في المائة.

- فرانسوا أسيلينو (الاتحاد الشعبي الجهوري) 0،92 في المائة.

- ناتالي ارتو (النضال العمالي) 0،65 في المائة.

- جاك شوميناد (تضامن وتقدم ) 0.18 في المائة.

وقد تراوحت نسبة المشاركة بين 78،69 في المائة و80،42 في المائة خلال الدور الاول بحسب وزارة الداخلية .

وسيجري الدور الثاني في السابع من ماي المقبل ، ويتنافس فيه مرشحان على طرفي نقيض هما ايمانويل ماكرون المؤيد للاتحاد الاروبي ، ومارين لوبين الرافضة له.

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