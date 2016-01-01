ترامب: مجلس الأمن فشل في الرد على هجوم خان شيخون الكيماوي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، إن مجلس الأمن الدولي أخفق في القيام بأي عمل، رداً على هجوم بالأسلحة الكيماوية، وقع في سوريا في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه "بخيبة أمل كبيرة".
وكان ترامب يتحدث قبل مأدبة غداء مع سفراء دول أعضاء في مجلس الأمن.
يذكر أن بلدة خان شيخون السورية تعرضت مطلع أبريل (نيسان) الجاري، لهجوم كيماوي نفذه النظام السوري، خلف عشرات القتلى بينهم أطفال، وقامت أمريكا لاحقاً بقصف قاعدة الشعيرات العسكرية، رداً على الهجوم.
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