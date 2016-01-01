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وزارة الخارجية التركية تقدم دورات تدريب لدبلوماسيين مغاربة

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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وزارة الخارجية التركية تقدم دورات تدريب لدبلوماسيين مغاربة

أخبارنا المغربية 

قدمت وزارة الخارجية التركية دورات تدريب لدبلوماسيين مغاربة، شملت برامج عدة مثل فنيات التفاوض، والوساطة في النزعات والدبلوماسية العامة والاقتصادية، والسياسة الخارجية التركية، وقضايا دولية وإقليمية، في إطار اتفاقيات تجمع بين البلدين.

و وفق يومية المساء، فقد دأبت الخارجية التركية على تنظيم دورات خاصة في التدريب المهني، قصيرة الأمد، تتضمن مؤتمرات بين أكاديميين، تتيح تبادل الخبرات والتجارب.

 وتأتي استفادة الدبلوماسيين المغاربة من الخبرات الدبلوماسية التركية ضمن دورات قدمتها الخارجية التركية لأكثر من 1500 دبلوماسي من 84 بلدا حول العالم تجمعها معها مذكرات تفاهم وبرامج لتبادل الأكاديميين المتدربين.

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