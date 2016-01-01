الرئيسية | دولية | محتجون يقتحمون مقر تلفزيون "البوليساريو" ويخربون محتوياته

محتجون يقتحمون مقر تلفزيون "البوليساريو" ويخربون محتوياته

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
محتجون يقتحمون مقر تلفزيون "البوليساريو" ويخربون محتوياته

أخبارنا المغربية - نورالدين ثلاج 

ألحق متظاهرون في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، زوال أمس الاثنين 24 أبريل، أضرارا مادية جسيمة بمحتويات قناة الجبهة الانفصالية وأجهزتها، ما تسبب في توقف بث برامجها اليومية.

ولم تشر مصادر إعلامية مقربة من "البوليساريو" إلى أسباب الهجوم على مقر تلفزيون الجبهة "البوليساريو"، مشيرة إلى أن التخريب طال بتخريب جميع الأجهزة التي صادفها المخربون في طريقهم التي أمامهم، وكذا العبث بأهم المعدات، خصوصا تلك المتعلقة بالميكروفونات الصوتية والأسلاك الموصلة للكهرباء، إضافة إلى أجهزة الأستوديو والبث المباشر.

وفور انتشار الفوضى وتصاعد موجة التخريب، سارعت ميليشيات الجبهة إلى محاصرة مقر القناة من أجل إخراج الغاضبين، حيث تم اعتقالهم واقتيادهم إلى مقر الشرطة للتحقيق معهم قبل تقديمهم للمحاكمة.

مجموع المشاهدات: 1271 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات