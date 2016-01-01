محتجون يقتحمون مقر تلفزيون "البوليساريو" ويخربون محتوياته

أخبارنا المغربية - نورالدين ثلاج

ألحق متظاهرون في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، زوال أمس الاثنين 24 أبريل، أضرارا مادية جسيمة بمحتويات قناة الجبهة الانفصالية وأجهزتها، ما تسبب في توقف بث برامجها اليومية.

ولم تشر مصادر إعلامية مقربة من "البوليساريو" إلى أسباب الهجوم على مقر تلفزيون الجبهة "البوليساريو"، مشيرة إلى أن التخريب طال بتخريب جميع الأجهزة التي صادفها المخربون في طريقهم التي أمامهم، وكذا العبث بأهم المعدات، خصوصا تلك المتعلقة بالميكروفونات الصوتية والأسلاك الموصلة للكهرباء، إضافة إلى أجهزة الأستوديو والبث المباشر.

وفور انتشار الفوضى وتصاعد موجة التخريب، سارعت ميليشيات الجبهة إلى محاصرة مقر القناة من أجل إخراج الغاضبين، حيث تم اعتقالهم واقتيادهم إلى مقر الشرطة للتحقيق معهم قبل تقديمهم للمحاكمة.