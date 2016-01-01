الأمن الإسباني يوقع صيدا "داعشيا" ثمينا به 8 مغاربة

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

نجحت عناصر الأمن الإسباني بمنطقة كاتالونيا فجر هذا اليوم من وضع يدها على صيد "داعشي" ثمين متألف من 9 إرهابيين 8 منهم من أصول مغربية ، كما أن 4 من الموقوفين متهمين بالتورط في اعتداءات مارس 2016 بمطار وميترو العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن الإرهابيين التسعة تم اعتقالهم خلال عدة عمليات أمنية تمت بصورة متزامنة في عدة مدن، منها هوسبتاليت دي لوبريكا ، وسانتا كلومبا دو كرامينيت ، وريبولي ، وكورنيلا دي لوبريكا إي ما سكيفا .

هذا ويتوقع أن تكون السلطات الأمنية المغربية قد قامت بدورها بعمليات اعتقال متزامنة داخل التراب المغربي تستهدف أشخاص على علاقة بالخلية الإسبانية.