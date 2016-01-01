الرئيسية | دولية | الأمن الإسباني يوقع صيدا "داعشيا" ثمينا به 8 مغاربة

الأمن الإسباني يوقع صيدا "داعشيا" ثمينا به 8 مغاربة

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الأمن الإسباني يوقع صيدا "داعشيا" ثمينا به 8 مغاربة

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

نجحت عناصر الأمن الإسباني بمنطقة كاتالونيا فجر هذا اليوم من وضع يدها على صيد "داعشي" ثمين متألف من 9 إرهابيين 8 منهم من أصول مغربية ، كما أن 4 من الموقوفين متهمين بالتورط في اعتداءات مارس 2016 بمطار وميترو العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن الإرهابيين التسعة تم اعتقالهم خلال عدة عمليات أمنية تمت بصورة متزامنة في عدة مدن، منها هوسبتاليت دي لوبريكا ، وسانتا كلومبا دو كرامينيت ، وريبولي ، وكورنيلا دي لوبريكا  إي ما سكيفا .

هذا ويتوقع أن تكون السلطات الأمنية المغربية قد قامت بدورها بعمليات اعتقال متزامنة داخل التراب المغربي تستهدف أشخاص على علاقة بالخلية الإسبانية.

 

 

مجموع المشاهدات: 510 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات