هبوط مفاجئ لطائرة فرنسية متجهة نحو مراكش بعد الإبلاغ عن وجود متفجرات

أخبارنا المغربية :

حالة استنفار أمني، شهدها مطار أورلي الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس، زوال الأحد الماضي ، بسبب الإبلاغ عن وجود متفجرات داخل طائرة كانت متجهة إلى مراكش ، حيث اضطرت إلى الهبوط والعودة إلى المطار لدواع أمنية، وفق ما صرح به الربان للركاب.

و حسب يومية " الأخبار " في عددها ليوم غد الأربعاء ، فإن الطائرة التابعة لشركة " ترانزافيا " المتفرعة عن الخطوط الفرنسية، كانت قد أقلعت من مطار أورلى الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس، في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد زوال الأحد الماضي، بالتوقيت المحلي، وكان من المرتقب أن تصل مطار مراكش المنارة في حدود الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت العالمي، قبل أن تضطر بعد دقائق من الإقلاع إلى الهبوط والعودة إلى المطار إثر الإبلاغ عن وجود متفجرات داخل الطائرة.