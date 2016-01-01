بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى 59 بلدا من بينها الجزائر

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرات من السفر إلى 59 بلدا، من بينها 8 دول عربية ووفقًا لموقع “أندي 100” التابع لصحيفة الأندبندنت البريطانية.

وتنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إلى «أفغانستان، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جامبيا، العراق، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر، الأراضي الفلسطينية، الصومال، جنوب السودان، سوريا، تونس، واليمن».

كما تقدم المشورة أيضا ضد السفر إلى بعض البُلدان، مثل: الجزائر، أنجولا، أرمينيا، أذربيجان، بنجلاديش، بورما (ميانمار)، الكاميرون، كولومبيا، جيبوتي، الإكوادور، مصر، إريتريا، إثيوبيا، جورجيا، هايتي، الهند، إيران، إسرائيل، ساحل العاج، الأردن، كينيا، كوسوفو، لبنان، مدغشقر، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، الفلبين، روسيا، السعودية، السودان، طاجيكستان، تايلاند، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، فنزويلا.