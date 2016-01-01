الرئيسية | دولية | بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى 59 بلدا من بينها الجزائر

بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى 59 بلدا من بينها الجزائر

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 27 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى 59 بلدا من بينها الجزائر

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرات من السفر إلى 59 بلدا، من بينها 8 دول عربية ووفقًا لموقع “أندي 100” التابع لصحيفة الأندبندنت البريطانية.

 

وتنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إلى «أفغانستان، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جامبيا، العراق، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر، الأراضي الفلسطينية، الصومال، جنوب السودان، سوريا، تونس، واليمن».

 

كما تقدم المشورة أيضا ضد السفر إلى بعض البُلدان، مثل: الجزائر، أنجولا، أرمينيا، أذربيجان، بنجلاديش، بورما (ميانمار)، الكاميرون، كولومبيا، جيبوتي، الإكوادور، مصر، إريتريا، إثيوبيا، جورجيا، هايتي، الهند، إيران، إسرائيل، ساحل العاج، الأردن، كينيا، كوسوفو، لبنان، مدغشقر، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، الفلبين، روسيا، السعودية، السودان، طاجيكستان، تايلاند، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، فنزويلا.

مجموع المشاهدات: 44 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات