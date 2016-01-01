الرئيسية | دولية | ﻿ماكرون: المغرب سيكون أول بلد أزوره اذا فزت برئاسة لفرنساً

﻿ماكرون: المغرب سيكون أول بلد أزوره اذا فزت برئاسة لفرنساً

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 27 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
﻿ماكرون: المغرب سيكون أول بلد أزوره اذا فزت برئاسة لفرنساً

كشف زعيم حركة «إلى الأمام» والرئيس المحتمل للجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، على أنه سيزور المغرب كوجهة أولى «بمجرد أن يصبح رئيساً للجمهورية».

وأضاف في حوار نشرته مجلة «جون أفريك» الفرنسية، ان المغرب وفرنسا تجمعهما علاقات صداقة قوية مبنية على مصالح مشتركة عليا. وأكد أنه سبق له زيارة الجزائر وتونس، لكنه لم تتح له الفرصة بعد لزيارة المغرب الذي تربطه وفرنسا علاقات صداقة وشراكة اقتصادية استثنائية.

وأبرز وزير الاقتصاد السابق، أنه يعوّل كثيراً على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع فرنسا ببلدان المغرب العربي على المستوى الاقتصادي.

وأظهرت النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية تأهل مرشح حركة «إلى الأمام» إيمانويل ماكرون، ومرشحة «أقصى اليمين» مارين لوبان للجولة الثانية المتوقع اجراؤها يوم الاحد 7 أيار/ مايو المقبل.

مجموع المشاهدات: 41 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات