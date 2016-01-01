﻿ماكرون: المغرب سيكون أول بلد أزوره اذا فزت برئاسة لفرنساً

كشف زعيم حركة «إلى الأمام» والرئيس المحتمل للجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، على أنه سيزور المغرب كوجهة أولى «بمجرد أن يصبح رئيساً للجمهورية».

وأضاف في حوار نشرته مجلة «جون أفريك» الفرنسية، ان المغرب وفرنسا تجمعهما علاقات صداقة قوية مبنية على مصالح مشتركة عليا. وأكد أنه سبق له زيارة الجزائر وتونس، لكنه لم تتح له الفرصة بعد لزيارة المغرب الذي تربطه وفرنسا علاقات صداقة وشراكة اقتصادية استثنائية.

وأبرز وزير الاقتصاد السابق، أنه يعوّل كثيراً على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع فرنسا ببلدان المغرب العربي على المستوى الاقتصادي.

وأظهرت النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية تأهل مرشح حركة «إلى الأمام» إيمانويل ماكرون، ومرشحة «أقصى اليمين» مارين لوبان للجولة الثانية المتوقع اجراؤها يوم الاحد 7 أيار/ مايو المقبل.