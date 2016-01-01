السعودية: إحباط محاولة تفجير محطة بترولية بزورق مفخخ

أحبط حرس الحدود السعوديون هجوما بزورق مفخخ انطلق من جزيرة يمنية مستهدفا تفجير رصيف ومحطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة "أرامكو" على الساحل الغربي للمملكة، حيث قاموا باعتراضه قبل بلوغه هدفه، وفقا لما أعلنته الأربعاء وزارة الداخلية.

وتضمن بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن الحادث وقع الثلاثاء في المياه السعودية قبالة منطقة جازان القريبة من المناطق الحدودية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. مضيفا أن "تمكن رجال حرس الحدود بمركز العاشق بقطاع الموسم بمنطقة جازان (...) من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ".

وتابع أنه تم رصد الزورق "عند انطلاقه من إحدى الجزر الصغيرة بالمياه اليمنية، وتزايد سرعته عند دخوله إلى المياه السعودية (...) باتجاه رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية".

وعند اعتراض الزورق من قبل دوريات حرس الحدود البحرية، اتضح "عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلي من بعد مما اقتضى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقتراب الزورق من هدفه بمسافة ميل ونصف ميل بحري".

وتبين خلال عملية فحص الزورق أنه "بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار، حيث تم تأمين الموقع والتعامل معه في عرض البحر".

وتقود السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا عربيا في اليمن دعما لقوات الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الشيعة المتهمين من قبل الرياض بتلقي مساندة ايرانية.