750 فرنسي مقيم بالمغرب صوتوا لمرشحة اليمين المتطرف "لوبين” في الانتخابات الرئاسية من بينهم عمدة مراكش

اخبارنا المغربية : نوفل العمراني

في عددها ليوم الخميس 27 أبريل، كشفت " الأخبار " نقلا عن مصادر مطلعة، أن عدد الفرنسيين المقيمين بالمغرب صوتوا لصالح مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبين، بلغ 750 ناخبا بمختلف مراكز التصويت.

و اوضحت ذات اليومية ، أن العديد من الوجوه السياسية المغربية شاركت في عملية التصويت يوم الأحد الماضي، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لكونهم يحملون الجنسية الفرنسية، ومنهم عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، وكذلك أحمد هلال، الرئيس السابق جماعة لمجلس جماعة مكناس عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي ترشح للانتخابات الجماعية الأخيرة بلون حزب الحركة الشعبية.

و شارك ايضا في انتخاب الرئيس الفرنسي، إبراهيم الدهبي، الرئيس السابق التجارة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة طنجة، عن حزب الحركة الشعبية.