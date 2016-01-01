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الاحتلال الإسرائيلي يصعد من مخططات التوسع الاستيطاني "بشكل خطير"

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 18 دقيقة مضت
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الاحتلال الإسرائيلي يصعد من مخططات التوسع الاستيطاني "بشكل خطير"

 

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من مخططات الاحتلال الإسرائلي التي بدأت اسرائيل في تسريبها لوسائل الاعلام كمخططات مدعومة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو وقيد التنفيذ.

وحذرت دائرة شؤون القدس في المنظمة، في بيان لها، من خطورة المخطط الذي أعلنت عنه بلدية الاحتلال الاسرائيلي لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في منطقة مطار قلنديا، مذكرة بأن هذا المخطط سبق أن جمدته حكومة الاحتلال في المرحلة السابقة خلال فترة رئاسة بارك أوباما للولايات المتحدة، بينما تعمل اليوم لإعادة العمل لوضع هذا المشروع الخطير موضع التنفيذ.

وقالت إنه "من المعروف كذلك أن منطقة قلنديا هذه كانت تستخدم كمطار فلسطيني في المرحلة السابقة حينما كانت الضفة الغربية تابعة للأردن، وفي حالة تنفيذ هذا المشروع الخطير فإنه سيعزل شمال القدس عن محيطه الفلسطيني في سياق المخطط الاسرائيلي لفصل القدس عن محيطها الضفة الغربية".

وأشار البيان أيضا إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراض فلسطينية في رأس العامود لإقامة مبنى دينيا يهوديا لزوار المقبرة اليهودية في جبل الزيتون وكمكان لاجتماعاتهم مقابل المسجد الاقصى المبارك، وأن هذه المشاريع ستعزل، في إطار المخطط الاسرائيلي العام، بشكل كامل القدس والمسجد الأقصى عن محيطها الفلسطيني. 

يشار إلى أن وزارة الإسكان الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس صادقتا على مخطط لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية بالقدس المحتلة.

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