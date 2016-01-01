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عاجل...تسريب نسخة من قرار مجلس الأمن حول الصحراء، وهذه هي الصفعة التي تلقتها البوليساريو

بواسطة أخبارنا المغربية 14 دقيقة مضت
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عاجل...تسريب نسخة من قرار مجلس الأمن حول الصحراء، وهذه هي الصفعة التي تلقتها البوليساريو

 

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

نشر المراسل الديبلوماسي لقناة الحرة الأمريكية نبيل أبي صعب على حسابه بموقع تويتر نسخة مسربة من القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء والذي ينتظره الجميع.

التقرير المسرب تضمن 15 توصية نورد هنا أهمها فقط وهي :

التوصية رقم 1 :

 يقرر تمديد بعثة المينورسو مدة سنة  إلى غاية أبريل 2018.

التوصية رقم 2 :

وجوب أحترام جميع الأتفاقيات العسكرية الموقعة بين طرفي النزاع  مع بعثة المينورسو ..

التوصية رقم 3 :

يطالب جبهة البوليساريو بالانسحاب الفوري و الكامل و الغير مشروط من منطقة  الكركارات ..

التوصية رقم 4 :

مجلس الأمن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يحيط المجلس في ظرف 30 يوما أن كانت البوليساريو قد انسحبت من الكركارات و أن لم يكن ؛ يتم النظر في أفضل السبل لإنجاز هذا الهدف..

التوصية رقم 7 :

الرجوع إلى توصية قرار مجلس الأمن الصادر سنة 2008 و التي  تؤكد ان المفاوضات يجب أن ترتكز على الواقعية و روح التواصل و هي السبيل إلى حل توافقي بين طرفين النزاع المغرب والبوليساريو..

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