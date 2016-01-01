معلومات استخباراتية: الضربة الإسرائيلية تصيب مستودع أسلحة لحزب الله قرب مطار دمشق

قال مصدر بالمخابرات في المنطقة "إن ضربة إسرائيلية أصابت اليوم الخميس مستودعاً لتوريد الأسلحة تديره جماعة حزب الله اللبنانية قرب مطار دمشق حيث يتم إرسال إمدادات منتظمة من طهران على طائرات تجارية وطائرات شحن عسكرية".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "إن المستودع يتعامل مع كميات كبيرة من الأسلحة التي ترسلها إيران جواً بانتظام".

ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأضاف المصدر أن "المستودع يستقبل جزءاً كبيراً من الأسلحة التي يتم توريدها لمجموعة من الفصائل المسلحة التي تدعمها إيران، على رأسها جماعة حزب الله، التي تضم آلاف المقاتلين الذين يقاتلون على بعض أعنف الجبهات ضد المعارضة السورية المسلحة".