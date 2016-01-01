موقف غريب تتخذه روسيا تجاه التقرير الأمريكي حول الصحراء المغربية

أخبارنا المغربية

انتقدت روسيا مسودة القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الصحراء المغربية، ووصفته بـ"غير المتوازن" وبكونه "يحابي المغرب" .

كما أظهر برنامج مجلس الأمن الدولي عدم برمجة الجلسة الخاصة، وهو ما أرجعته مصادر دبلوماسية من الأمم المتحدة إلى احتمال تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة بسبب الموقف الروسي.

و قالت يومية المساء أن هناك خلافات بين أعضاء مجلس الأمن، خاصة فرنسا وروسيا، بسبب مضامين مسودة القرار التي وصفتها روسيا بأنها "تحابي المغرب على حساب جبهة البوليساريو"، داعية إلى "مسودة قرار أكثر توازنا"، حسب الدبلوماسية الروسية التي تدافع عن الموقف الجزائري في الهيئة الدولية.