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شرطة إيطاليا تعتقل مهاجرا مغربيا متورط في سرقة لوحة فنية نادرة

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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شرطة إيطاليا تعتقل مهاجرا مغربيا متورط في سرقة لوحة فنية نادرة

أخبارنا المغربية 

تمكنت مصالح الأمن الإيطالية من فك خيوط قضية سرقة لوحة فنية نادرة بمدينة مودينا سنة 2014، حيث استطاعت عناصر الشرطة بمدينة الدار البيضاء المغربية العثور عليها في فبراير الماضي.

و اعتقلت شرطة مدينة بولونيا مهاجرا مغربيا، بعد ثبوت تورطه في سرقة اللوحة الفنية التي يعود تاريخها إلى حوالي 4 قرون.

و قالت مصادر أمنية أن المتهم مقيم بإيطاليا بصفة قانونية ومتزوج بإيطالية وأب لطفلين، وله سوابق جنحية بسيطة، وأن تحريك مسطرة الإعتقال في حقه جاءت إثر الأمر الذي أصدرته الشرطة القضائية المغربية في نهاية مارس الأخير بعد استكمال التحقيقات مع الأشخاص الأربعة الذين تم اعتقالهم بكل من الدارالبيضاء وسطات ليتم الكشف عن هوية منفذ سرقة اللوحة الزيتية.

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