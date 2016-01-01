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مغربي يعض أصبع شرطي اسباني بعدما حجز سيارته لهذا السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

أقدم مغربي، اليوم الجمعة، على عض شرطي من اصبعه بمدينة خيتافي،  حيث تم نقله على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات المحلية بعد أن سالت الدم بغزارة من يد الشرطي الإسباني الذي قطعت أصبعه بشكل شبه كامل.

و تعود تفاصيل الحادث بعما قام الشرطي الاسباني بحجز سيارة المهاجر المغربي الذي كان في حالة سكر طافح، الأمر الذي لم يتقبله هذا الأخير،  فأقدم على تمزيق أصبع الشرطي بشكل بشع، وفق ما أوردته القناة الإسبانية '' Madrid Contig'.

وضعت المصالح الأمنية المغربي، رهن الاعتقال، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة، في حين عبر الحزب الشعبي الحاكم عن تضامنه مع العنصر الأمني.

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