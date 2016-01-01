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ثلاثة قتلى في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

 

أفادت مصادر أمنية وطبية، اليوم الجمعة، بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون بجروح، في هجوم بسيارة مفخخة على مركز لشرطة المرور وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مسؤول طبي في تصريحات للصحافة إن "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، وجرح سبعة آخرون في التفجير الذي وقع بحي الكرادة، الذي استهدف بشكل متكرر خلال الأعوام الماضية".

وأكد مسؤول في الشرطة العراقية هذه الحصيلة، مشيرا إلى وجود رجال شرطة بين الضحايا. 

ووقع التفجير الأكثر دموية في الكرادة في يوليوز 2016، عندما استهدفت شاحنة مفخخة مجمعين تجاريين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 320 شخصا. 

ويتبنى تنظيم داعش الإرهابي غالبية الهجمات الانتحارية، كما يقاتل حاليا للدفاع عن آخر أكبر معاقله في مدينة الموصل شمال العراق، حيث تشن القوات العراقية منذ أكتوبر الماضي عملية عسكرية ضخمة. 

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