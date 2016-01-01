ما سر الزر الأحمر في مكتب ترامب؟

منذ أن تم انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، يتساءل الكثيرون إن كان قد تم تزويده بزر خاص لإطلاق الأسلحة النووية، وعلى الرغم من أن مكتب الرئيس الأمريكي يحتوي على زر أحمر كبير، إلا أن له غاية أخرى.



وتم الكشف عن وظيفة هذا الزر، خلال لقاء أجراه ترامب مع وكالة أسوشييتد بريس يوم الأحد الماضي في المكتب البيضاوي. ومع ضغط ترامب على هذا الزر، اعتقدت مراسلة الوكالة جولي بيس أنه الصواريخ النووية يمكن أن تنطلق باتجاه كوريا الشمالية أو أي بلد آخر، لكن ما حدث كان أبسط من ذلك بكثير، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.



وكتبت جولي بعد اللقاء "بعد ضغطه على الزر الأحمر الموضوع على المكتب الذي استخدمه الرؤساء الأمريكيون لعقود من الزمن، وصل الخادم بعد برهة قصيرة، حاملاً معه الكوكا كولا للرئيس".

وبعد انتشار القصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت ردود أفعال متباينة بين مستخدمي هذه المواقع، حيث عبر الكثيرون عن قلقهم من أن يخلط ترامب بين هذا الزر الأحمر الخاص بطلب الكولا، وبين أزرار حمراء أخرى يمكن أن تتسبب بكوارث في العالم.



وعلى الرغم من أن وظيفة هذا الزر الأحمر كانت مفاجئة للكثيرين، إلا أن حب ترامب للمأكولات السريعة والمشروبات الغازية لا يجب أن يكون كذلك، حيث سبق وأن ظهر في عدد من الإعلانات التلفزيونية لصالح شركات مثل بيتزاهت وماكدونالدز وحلويات أوريو، وخلال حملته الرئاسية الأخيرة، ظهر ترامب وهو يتناول وجبة سريعة من كي إف سي.