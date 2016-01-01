بوادر انشقاق داخل البوليساريو عقب انسحابه مرغما من الكركارات

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

يبدو أن الانسحاب المذل الذي أقدمت عليه جبهة البوليساريو من منطقة الكركرات العازلة لن يمر بردا وسلاما على قيادة الاجبهة الانفصالية وذلك بعد ظهور تيار يرفض الإقدام على هذه الخطوة.

فقد أكدت مصادر إعلامية من مخيمات تندوف أن مجموعة من الشبان الصحراويين ونشطاء في بعض منظمات المجتمع المدني الدعوة لوقفة احتجاجية يوم الاربعاء 3 ماي المقبل على الساعة 9 صباحا امام مقر الكتابة العامة.

وحسب ذات المصدر فإن الوقفة الاحتجاجية تأتي بهدف عن رفضهم التام للتنازلات التي قدمت من قبل جبهة البوليساريو بعد الانسحاب من الكركرات.

للإشارة فإن قيادة الجبهة كانت قد صرحت قبل عدة أيام أنها لن تسحب عناصرها من الكركرات مهما كان الثمن، لكن الانتصار الذي حققه المغرب داخل أروقة مجلس الأمن خلط أوراقها وجعلها تغادر مجبرة المنطقة بتعليمات أممية صارمة.