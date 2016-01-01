المرشحة مارين لوبان ترد بسخرية على زيدان

ردت مرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، على تصريحات نجم الكرة الفرنسية ومدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان، التي دعا فيها لعدم التصويت لها في جولة الانتخابات الثانية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

و قالت لوبان، حسب موقع سكاي نيوز عربية: "يمكن الاستماع إلى نصائح اللاعب زين الدين زيدان في مسائل كرة القدم، لكن ليس في مسائل تتعلق بالسياسة".

وكان زيدان دعا الناخبين في وقت سابق لعدم التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية للوبان، مشيراً إلى أفكارها الراديكالية لا تجلب الخير، حسب تعبيره.

وسبق لزيدان أن اتخذ موقفاً مشابهاً خلال انتخابات 2002، حين وصل مرشح الجبهة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وكان في حينه والد مارين لوبان، جان ماري، معتبراً بأن الجبهة الوطنية حزب لا يتوافق بتاتاً مع القيم الفرنسية.