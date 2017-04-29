هلال يصدم صحفية جزائرية بعد توضيحه الفرق بين حراك الريف و حراك "القبايل"

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أوقف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال ، صحفية جزائرية، عند حدها، بعدما أجاب عن سؤل استفزازي لها، يتعلق بالحراك الذي تشهده منطقة الريف.

ورد هلال بشكل حازم على الجزائرية، بأن الفرق بين الريف و ما يقع في الجزائر هو أنه في القبائل وفي غرداية هناك مئات القتلى اما في الريف فليس هناك لا قتلى ولا هم يحزنون، الكل يعبر عن آرائه بكل حرية عكس ما يجري في الجزائر.

وقال هلال بخصوص سؤال الصحافية الجزائرية، بان الجواب على سؤالها حول ما يقع في الريف بكل بساطة هو ان هناك ديمقراطية في المغرب، لهذا فإن المواطنين في الريف يعبرون عن كل مطالبهم وآرائهم بكل حرية عكس ما يقع في القبائل وغرداية بالجزائر.