الرئيسية | دولية | هلال يصدم صحفية جزائرية بعد توضيحه الفرق بين حراك الريف و حراك "القبايل"

هلال يصدم صحفية جزائرية بعد توضيحه الفرق بين حراك الريف و حراك "القبايل"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هلال يصدم صحفية جزائرية بعد توضيحه الفرق بين حراك الريف و حراك "القبايل"

أخبارنا المغربية 

أوقف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال ، صحفية جزائرية، عند حدها، بعدما أجاب عن سؤل استفزازي لها، يتعلق بالحراك الذي تشهده منطقة الريف.

ورد هلال بشكل حازم على الجزائرية، بأن الفرق بين الريف و ما يقع في الجزائر هو أنه في القبائل وفي غرداية هناك مئات القتلى اما في الريف فليس هناك لا قتلى ولا هم يحزنون، الكل يعبر عن آرائه بكل حرية عكس ما يجري في الجزائر.

وقال هلال بخصوص سؤال الصحافية الجزائرية، بان الجواب على سؤالها حول ما يقع في الريف بكل بساطة هو ان هناك ديمقراطية في المغرب، لهذا فإن المواطنين في الريف يعبرون عن كل مطالبهم وآرائهم بكل حرية عكس ما يقع في القبائل وغرداية بالجزائر.

مجموع المشاهدات: 4479 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | كمال
عطيهم العصير....
مقبول مرفوض
19
تقرير كغير لائق 2017/04/29 - 06:39
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات