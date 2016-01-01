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تحطم طائرة عسكرية في كوبا ومقتل ثمانية كانوا على متنها

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 45 دقيقة مضت
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تحطم طائرة عسكرية في كوبا ومقتل ثمانية كانوا على متنها

 

 أفادت وزارة القوات المسلحة الثورية في كوبا بأن طائرة عسكرية تحطمت على جبل في منطقة أرتيميسا بشمال غرب البلاد أمس السبت، مما أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين كانوا على متنها.

وأقلعت الطائرة ذات المحركين وهي من طراز أنتونوف إيه إن-26 عند الساعة 6:38 صباح أمس (10:38 بتوقيت غرينتش) من بلايا باراكوا خارج هافانا وتحطمت على جبل لوما دي لا بيمينتا على بعد نحو 80 كيلومترا باتجاه الغرب.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، "قتل العسكريون الثمانية الذين كانوا على متنها بمن فيهم أفراد الطاقم..تحقق لجنة تابعة لوزارة القوات المسلحة الثورية في أسباب الحادث."

وغالبية الطائرات في كوبا من إنتاج الإتحاد السوفياتي السابق.

وأنتجت شركة أنتونوف طائرات إيه-إن 26 في كييف بين عامي 1969 و1986.

وكان آخر حادث طيران كبير في كوبا لطائرة تابعة لشركة إيرو كاريبيان، والتي سقطت وتحولت إلى كتلة من اللهب في وسط كوبا عام 2010 ، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب وعددهم 68 شخصا.

 
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