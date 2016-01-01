السعودية تعلن القبض على 46 من أفراد خلية إرهابية حاولت استهداف المسجد النبوي

تعبيرية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، القبض على 46 من أفراد خلية إرهابية حاولت استهداف المسجد النبوي في يوليوز من العام الماضي.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله، في بيان، إن التحقيقات بشأن هذه الخلية الإرهابية، التي كانت أيضا متورطة في عمليتين إرهابيتين وقعتا بمحافظة جدة في يناير الماضي، أسفرت عن إيقاف 46 شخصا منهم 32 سعوديا، و14 أجنبيا من جنسيات مختلفة.



وأوضح المتحدث أن الجهات الأمنية "توصلت إلى نتائج مهمة كشفت عن ثبوت تورط الخلية المباشر في جرائم إرهابية" منها تورطها في "العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف والذي نتج عنه مقتل انتحاري واستشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة خمسة آخرين".



وأضاف أنه ثبت أيضا تورطهم في عمل إرهابي وقع قبله بيوم واحد في باحة مواقف مستشفى (سليمان فقيه) بمحافظة جدة من خلال تأمين حزام ناسف لانتحاري يحمل الجنسية الباكستانية فجر نفسه بعد اشتباه رجال الأمن في وضعه وتحركاته المريبة.



وأشار المتحدث الأمني للوزارة أيضا إلى أن هذه الخلية الإرهابية تلقت تعليمات من تنظيم في سوريا لتصفية أحد أفرادها لشكهم في مبادرته لتسليم نفسه للسلطات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأحد المطلوبين لدى الجهات الأمنية ويعتمد التنظيم كثيرا على خبرته في تصنيع الأحزمة الناسفة.