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عاجل ....شباب المخيمات ينتفضون ضد قيادة البوليساريو بسبب المغرب والأمم المتحدة

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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عاجل ....شباب المخيمات ينتفضون ضد قيادة البوليساريو بسبب المغرب والأمم المتحدة

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

انتفض مجموعة من الشبان الصحراويين ينتمون لمنظمات المجتمع المدني بمخيمات تندوف، ضد قيادة جبهة البوليساريو الإنفصالية بعد قراراها الانسحاب من منطقة الكركرات.

وقرر الشباب الاحتجاج عن رفضهم لقرارات القيادة من خلال تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء (03 ماي 2017) على الساعة التاسعة صباحا أمام مقر الكتابة العامة (الرئاسة)، وذلك للتعبير عن رفضهم التام للتنازلات التي قدمت من قبل جبهة البوليساريو والتي أدت إلى الانسحاب من الكركرات”، وعن تقزيم ما أسموه "القضية الصحراوية" من قبل الأمم المتحدة في قضية معبر الكركرات،

ووفق منابر إعلامية صحراوية، فسيرفع المتظاهرون شعارات منددة بسياسة القيادة والاحتجاج عن عدم إدراج ملف حقوق الإنسان والثروات الطبيعية وقضية المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون المغرب في قرار مجلس الأمن، بالإضافة إلى احتجاجاهم امتناع الأمم المتحدة عن ما وصفوه "عدم ممارسة أي ضغوط على المغرب من أجل الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وعدم تحميله المسؤولية عن خرق وقف إطلاق النار".

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1 | محمد
خطة جديدة
هذه خطة جزائرية 100 %
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/05/01 - 01:36
2 | Rabah oujda
الكركرات
لقد نجحت البوليزاريو لما عادت الى تندوف لانها لو لم تفعل لابادها المغرب فالمغرب كان ينتظر فقط ادراج الملف في الامم المتحدة ويجعل المرتزقة يندمون على اليوم الذي ولدتهم فيه الجزائر.
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/05/01 - 01:37
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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