عاجل ....شباب المخيمات ينتفضون ضد قيادة البوليساريو بسبب المغرب والأمم المتحدة

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

انتفض مجموعة من الشبان الصحراويين ينتمون لمنظمات المجتمع المدني بمخيمات تندوف، ضد قيادة جبهة البوليساريو الإنفصالية بعد قراراها الانسحاب من منطقة الكركرات.

وقرر الشباب الاحتجاج عن رفضهم لقرارات القيادة من خلال تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء (03 ماي 2017) على الساعة التاسعة صباحا أمام مقر الكتابة العامة (الرئاسة)، وذلك للتعبير عن رفضهم التام للتنازلات التي قدمت من قبل جبهة البوليساريو والتي أدت إلى الانسحاب من الكركرات”، وعن تقزيم ما أسموه "القضية الصحراوية" من قبل الأمم المتحدة في قضية معبر الكركرات،

ووفق منابر إعلامية صحراوية، فسيرفع المتظاهرون شعارات منددة بسياسة القيادة والاحتجاج عن عدم إدراج ملف حقوق الإنسان والثروات الطبيعية وقضية المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون المغرب في قرار مجلس الأمن، بالإضافة إلى احتجاجاهم امتناع الأمم المتحدة عن ما وصفوه "عدم ممارسة أي ضغوط على المغرب من أجل الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وعدم تحميله المسؤولية عن خرق وقف إطلاق النار".