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بعد الصفعة المدوية، البوليساريو تخرج عن صمتها وتعلق على انسحابها المذل من الكركارات

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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بعد الصفعة المدوية، البوليساريو تخرج عن صمتها وتعلق على انسحابها المذل من الكركارات

 

أخبارنا المغربية: علاء المصطفاوي

بعد أزيد من 48 ساعة على انسحابها الإجباري من منطقة الكركارات العازلة المتواجة بين المغرب وموريتانيا، خرجت قيادة الجبهة الانفصالية عن صمتها واختارت تقديم روايتها الرسمية لهذا الانسحاب الذي اعتبره شباب الجبهة أنفسهم بالمذل والانبطاحي.

فحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة فإن “قرار الجيش الصحراوي حول اعادة انتشار وحداته العاملة في منطقة الكركرات، انما يعكس ارادة واستعداد الطرف الصحراوي للتعاون الجاد والبناء مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي".

للإشارة فإن شباب المخيمات المتبني للطرح الانفصالي يغلي منذ يومين بسبب الهزيمة الديبلوماسية التي تلقتها جبهة البوليساريو التي اتخذت قرارات جوفاء غير محسوبة استجابة لإملاءات الجزائر لتجد نفسها في الأخير في ورطة حقيقية.

 

 

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