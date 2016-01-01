بعد قرار مجلس الأمن.. جبهة "البوليساريو" تعلن استعدادها للتفاوض مع المغرب

أعلن عضو قيادة "البوليساريو" محمد خداد أمس الإثنين في العاصمة الجزائرية، "استعداد الجبهة لبدء مفاوضات مع المغرب على أساس حق تقرير المصير.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة، قرارا يدعم استئناف المفاوضات حول النزاع في الصحراء، ويمدد هذا القرار أيضا حتى 30 أبريل 2018 مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأوضح خداد، منسق "البوليساريو" مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام، في مؤتمر صحافي، أن "الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يجب أن يتعاونا في معالجة هذا النزاع".

وأوضح أن قرار انسحاب مسلحي "البوليساريو" من منطقة الكركرات مرده عدم "إعطاء فرصة لخصمنا لاتخاذ كركرات ذريعة لوقف المسار السياسي".

وانسحب مسلحو "البوليساريو" الجمعة من منطقة الكركرات قرب الحدود مع موريتانيا، ما أعاد الأمل في إعادة بعث المفاوضات لحل النزاع مع المملكة المغربية، التي سحبت قواتها من هذه المنطقة في نهاية فبراير 2017.

وفي فبراير، أعلن المغرب انسحابه من هذه المنطقة، خلافا للبوليساريو التي رفضت مغادرتها على رغم دعوة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وقد رحبت الرباط بقرار مجلس الأمن وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة السبت أن "المغرب يرحب بقرار المجلس… ثمة ديناميكية اليوم".

من جهة أخرى، رحب خداد بإقامة مركز دائم للأمم المتحدة في الكركرات للمراقبة، سيتيح كما قال رصد "أي تدخل"، وينهي نظرية "الحدود المغربية مع موريتانيا".