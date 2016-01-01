هجوم على مبنى القنصلية التركية في سويسرا

اعتدى ملثمون على القنصلية التركية في سويسرا، أمس الاثنين، من خلال رشق مبناها بالطلاء وكتابة عبارة "اقتلوا أردوغان" باللون الأحمر على موقف الحافلات وجدران الأبنية قرب القنصلية.

وقالت القنصل العام التركية في زيوريخ، آسية نورجان ایبكجي، "تعرضت قنصليتنا مساء اليوم لاعتداء، وحضرت الشرطة فورًا بعد وقوع الحادث وشرعت في إجراء التحقيقات اللازمة".

وأضافت ایبكجي، أن عدد الذين نفذوا الاعتداء حوالي 60 شخصا، كانوا يرتدون أقنعة على وجوههم، مشيرة إلى أن الشرطة اتخذت التدابير اللازمة وأبدت التعاون المطلوب.

ووصفت ایبكجي الوضع الآن في محيط القنصلية بـ "الهادئ"، وأنه "ليس هناك ما يدعو للقلق، والعمال بدؤوا بإزالة الطلاء عن موقف المبنى".

وأسفر الاعتداء عن أضرار في الممتلكات فقط، إذ أن مبنى القنصلية العامة كان خاليا من الموظفين.