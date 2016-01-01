الدنمارك تمنع ستة دعاة أجانب من دخول البلاد بتهمة التحريض على الكراهية

أعلنت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، عن لائحة سوداء بأسماء ستة أجانب متهمين بالترويج للكراهية في البلاد.

ويتعلق الأمر بلائحة سوداء تمنع بموجبها كوبنهاغن خمسة دعاة مسلمين وقسا إنجيليا معاديا للإسلام من دخول البلاد لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتضم هذه اللائحة، التي أعلنت عنها وزارة الهجرة والاندماج، على الخصوص، القس تيري جونز، الذي أحرق نسخا من القرآن الكريم في سنة 2011 .

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه اللائحة بمثابة "رسالة واضحة" للذين يروجون للأفكار المتطرفة بأنه غير مرغوب فيهم بالبلاد.

وأضافت أن "الدعاة الدينيين المتجولين المتطرفين الذين يسعون إلى نسف ديموقراطيتنا وقيمنا الأساسية للحرية وحقوق الإنسان، غير مرحب بهم في الدنمارك".

وتأتي هذه اللائحة، التي تندرج في إطار توجه حكومة وسط اليمين الدنماركية الهادفة إلى محاربة التطرف، بعد بث فيلم وثائقي عبر كاميرا خفية في مارس 2016 والذي كشف توجيه خطب تتسم بالتطرف في المساجد الدنماركية.

وتحظى هذه السياسة بتأييد العديد من أحزاب البلاد من بينهم الاشتراكي الديموقراطي وحزب الشعب الدنماركي.

وقالت وزيرة الهجرة والاندماج، إنغر ستويبيرغ، إن "الحكومة لن تقبل الدعاة الذين يأتون إلى الدنمارك لنشر الكراهية ضد المجتمع الدنماركي وحث مخاطبيهم على ارتكاب العنف ضد النساء والأطفال".

وعبرت الوزيرة عن سعادتها بأن "يكون من الواضح حاليا للجميع أن هؤلاء الناس ليسوا موضع ترحيب في الدنمارك".

يذكر أنه يمكن، بموجب القانون الدنماركي، وضع الأجانب في هذه اللائحة إذا "أظهروا سلوكا يؤدي إلى الاعتقاد بأنه يشكل تهديدا للنظام العام في الدنمارك".