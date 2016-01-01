رئيس فنزويلا يدعو إلى صياغة دستور جديد للبلاد

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الإثنين، إلى تشكيل مجلس تأسيسي يعهد إليه بصياغة دستور جديد للبلاد التي تعيش على وقع أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية حادة منذ أزيد من ثلاث سنوات.

وقال مادورو، في كلمة له أمام الآلاف من مناصريه وسط العاصمة كراكاس بمناسبة عيد الشغل، إنه من أجل "الوصول إلى السلام الذي تحتاجه البلاد وهزيمة الانقلاب الفاشي، أدعو إلى (تشكيل) مجلس تأسيسي من الشعب، يكون أعضاؤه الممثلون لمختلف القطاعات المجتمعية غير منتمين إلى أحزاب سياسية".

وكانت المعارضة الفنزويلية شاركت في مسيرات أمس الاثنين احتفاء بمرور شهر على مظاهراتها ضد مادورو، والتي أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة مئات آخرين بجروح. وتطالب المعارضة بتحديد موعد للانتخابات المحلية المؤجلة، وبرفع القيود عن ممارستها لسلطاتها في البرلمان وعن زعيمها هنريكي كابريليس، بعد قرار قضائي يمنعه من تولي أي منصب عمومي لمدة 15 عاما.

وكانت سبعة دول من أمريكا اللاتينية وهي الأرجنتين والبرازيل والشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والبيرو والباراغواي والأوروغواي، قد أعربت في بلاغ مشترك عن تأييدها لتصريحات البابا فرانسيسكو أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، والتي شجب من خلالها "الأزمة الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخطيرة التي تثقل كاهل سكان البلاد ".