اليونسكو تُصوت من جديد على قرار يرفض السيادة الإسرائيلية على القدس

صوتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، مرة أخرى، على مشروع القرار المثير للجدل، حول نفي السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، رغم معارضة الدول الغربية، وانضمام بعضها إلى مشروع المؤيدين للسيادة الإسرائيلية، مثل إيطاليا في تصويت الثلاثاء.

وصوتت الولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وليتوانيا، واليونان، والباراغواي، وأوكرانيا، والطوغو، وألمانيا، ضد القرار، وامتنعت عن التصويت 23 دولة بينها فرنسا، وإسبانيا، والهند.

وصوتت المجموعة العربية على مشروع القرار الجديد، الذي جاء في نسخة معدلة للمشروع الذي أثار سخط إسرائيل والدول الغربية الكبرى، التي نفت أي علاقة لليهود ولإسرائيل بالقدس، والمسجد الأقصى.

ورغم الصيغة المعدلة التي أقرت "أهمية القدس بالنسبة لأتباع الديانات الثلاث" إلا أن الإبقاء على رفض بسط السيادة الإسرائيلية، على القدس، جعل إسرائيل تهاجم المنظمة والدول الأعضاء التي صوتت لصالح النص الذي تقدمت به الدول العربية، معتبرةً نتيجة التصويت "مخجلة".

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون إن "القرار الأخرق، ومحاولات نفي الصلة بين إسرائيل والقدس، لن يُغيرا شيئاً على أرض الواقع، فالقدس عاصمة الشعب اليهودي الأبدية، وإسرائيل لن تصمت أبداً على مثل هذه القرارات المخجلة".