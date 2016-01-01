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غريب: صمت مريب لوزارة الخارجية المغربية بعد الوفاة المفاجئة للقنصل الشرفي بفنزويلا "مسموما"

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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غريب: صمت مريب لوزارة الخارجية المغربية بعد الوفاة المفاجئة للقنصل الشرفي بفنزويلا "مسموما"

أخبارنا المغربية 

مرت الوفاة المفاجئة للقنصل الشرفي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إلياس ملول، في صمت، رغم أن رحيله كان بسبب تسمم مفاجئ لم يمهله طويلا.

و أصيب ملول، وهو مغربي من ديانة يهودية في عقده السادس، بمغص حاد في المعدة نقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة على الرغم من العناية التي لقيها في أحد مستشفيات كاراكاس.

 و أشارت يومية المساء أن  وزارة الخارجية المغربية لم تعلن، حتى الآن، عن أي إجراء لفتح تحقيق حول ظروف هذه الوفاة التي خلفت أسى كبيرا بين أفراد الجالية المغربية في فنزويلا.

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