الأوضاع بتندوف تزداد تأججا والبوليساريو تعلن حظرا للتجول
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
أكدت مواقع إخبارية موريتانية أن الأوضاع داخل مخيمات تندوف تزدادا توترا يوما بعد يوم وذلك بسبب تداعيات الهزيمة النكراء التي تلقتها الجبهة في أروقة الأمم المتحدة بفعل قرارات قيادتها غير المحسوبة.
وحسب ذات المصادر، فإن القادة العسكريين وفي محاولة منهم لمنع المسيرة الاحتجاجية التي كان ساكنة المخيمات بصدد تنفيذها اليوم أمام الأمانة العامة بالرابوني أصدروا أمرا بفرض حظر تام للتجول بدءا من مساء أمس الثلاثاء.
هذا وتتخوف الجبهة الانفصالية من فرار المحتجزين الصحراويين إلى الأراضي الموريطانية ومنها إلى المغرب بعدما فقدوا الثقة في القيادة الجديدة، مما دفع بها إلى تكثيف تواجد عناصرها المسلحة والتي باتت تطوق المخيمات بدعم من الجيش الجزائري.
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