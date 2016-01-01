السلطات المغربية تدخل على الخط في قضية وفاة القنصل الشرفي في فنزويلا
أخبارنا المغربية
وجهت السلطات المغربية، طلبا إلى نظيرتها في فنزويلا، من أجل فتح تحقيق معمق حول ظروف وفاة الراحل إلياس ملول الذي كان يشتغل قيد حياته القنصل الشرفي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
و شرع المغرب في التنسيق مع فنزويلا، رغم ما تعرفه العلاقات بين البلدين، من توثر، من أجل تحديد ظروف وملابسات وفاة القنصل الشرفي للمملكة المغربية، بكاراكاس، خاصة وأن بعض المصادر الصحفية رجحت أن يكون السم هو سبب الوفاة.
للإشارة فإن إلياس ملول، مغربي من ديانة يهودية في عقده السادس، أصيب بمغص حاد في المعدة نقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة على الرغم من العناية التي لقيها في أحد مستشفيات كاراكاس.
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