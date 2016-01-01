الرئيسية | دولية | يا ربي السلامة...إسرائيل تأمر مواطنيها بمغادرة تونس فورا

يا ربي السلامة...إسرائيل تأمر مواطنيها بمغادرة تونس فورا

بواسطة وكالات 38 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
يا ربي السلامة...إسرائيل تأمر مواطنيها بمغادرة تونس فورا

 

حذرت “هيئة مكافحة الإرهاب” في اسرائيل، اليوم الاربعاء، الإسرائيليين من خطر زيارة تونس في الوقت الراهن، كما دعت الإسرائيليين المتواجدين هناك بالمغادرة فورا.

وأشارت الهيئة التابعة لديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن هذا التحذير يأتي “بسبب احتمالات كبيرة أن تقوم عناصر بهجمات ضد أهداف في تونس بما فيها أهداف يهودية، خاصة مع اقتراب موعد الزيارة السنوية للكنيس اليهودي “الغريبة” في جزيرة جربة التونسية في منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن كنيس “الغريبة” بجربة يحظى بمكانة خاصة عند اليهود، إذ يعتبرونه أقدم معبد يهودي في إفريقيا.

وتجري تظاهرة حج اليهود لجربة كل سنة وسط إجراءات أمنية مشددة، منذ ان تعرض الكنيس في 2002 لهجوم انتحاري بشاحنة مفخخة أسفر عن مقتل 21 شخصا (14 سائحا ألمانيا و5 تونسيين وفرنسيين اثنين) ،وكان للهجوم الذي نفذه انتحاري تونسي مقيم بفرنسا، انعكاسات سلبية على عدد اليهود الوافدين على جربة بعد ذلك الهجوم.

 

مجموع المشاهدات: 1280 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات