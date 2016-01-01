يا ربي السلامة...إسرائيل تأمر مواطنيها بمغادرة تونس فورا

حذرت “هيئة مكافحة الإرهاب” في اسرائيل، اليوم الاربعاء، الإسرائيليين من خطر زيارة تونس في الوقت الراهن، كما دعت الإسرائيليين المتواجدين هناك بالمغادرة فورا.

وأشارت الهيئة التابعة لديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن هذا التحذير يأتي “بسبب احتمالات كبيرة أن تقوم عناصر بهجمات ضد أهداف في تونس بما فيها أهداف يهودية، خاصة مع اقتراب موعد الزيارة السنوية للكنيس اليهودي “الغريبة” في جزيرة جربة التونسية في منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن كنيس “الغريبة” بجربة يحظى بمكانة خاصة عند اليهود، إذ يعتبرونه أقدم معبد يهودي في إفريقيا.

وتجري تظاهرة حج اليهود لجربة كل سنة وسط إجراءات أمنية مشددة، منذ ان تعرض الكنيس في 2002 لهجوم انتحاري بشاحنة مفخخة أسفر عن مقتل 21 شخصا (14 سائحا ألمانيا و5 تونسيين وفرنسيين اثنين) ،وكان للهجوم الذي نفذه انتحاري تونسي مقيم بفرنسا، انعكاسات سلبية على عدد اليهود الوافدين على جربة بعد ذلك الهجوم.