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وفاة شقيق الملك سلمان الأمير مشعل بن عبد العزيز

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 36 دقيقة مضت
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وفاة شقيق الملك سلمان الأمير مشعل بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود.

وأشار الديوان الملكي السعودي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة العشاء ليوم غد الخميس في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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