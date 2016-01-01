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مهزلة بالفيديو..."النقلة" تصل إلى خطابات المرشحين للانتخابات الفرنسية

بواسطة أخبارنا المغربية 15 دقيقة مضت
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مهزلة بالفيديو..."النقلة" تصل إلى خطابات المرشحين للانتخابات الفرنسية

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

موجة سخرية عارمة من مارين لوبين تلك التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بفرنسا بعدما تم الكشف عن فضيحة "كوبي كولي" مدوية كانت الزعيمة اليسارية المرشحة لكرسي الرئاسة الفرنسية بطلة لها.

فقد كشف فيديو يتم تداوله حاليا عن كون لوبين أقدمت خلال الخطاب الذي ألقته يوم فاتح ماي على نقل 4 فقرات كاملة وبشكل حرفي عن خطاب سابق ألقاه المرشح المقصي من الدور الأول فرانسوا فيون والذي سبق وأن تلاه في 15 من أبريل الماضي، في واقعة يستحيل أن تكون مجرد مصادف أو تلاقي في الأفكار.

وإليكم الفيديو المثير:

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