"داعش" تعتذر لإسرائيل!

ذكر موقع القناة العاشرة الإسرائيلية إن وزير الأمن السابق موشيه يعالون قال إن "داعش" أطلقت النار مرة واحدة في الجولان واعتذرت.

وأشار يعالون إلى أن إيران هي من توجّه بشنّ هجمات ضد "إسرائيل" وأن من يطلق النار دائماً هي إيران.

وأضاف يعلون في تعليقه على حادثة الجولان ليل الجمعة الماضي، أن "أغلب حالات إطلاق النار كانت تحصل من أراضي تقع تحت سيطرة الجيش السوري"، مشيراً إلى أنه "حصلت حادثة واحدة، في الفترة الأخيرة، أطلق فيها داعش النار عن طريق الخطأ وقد اعتذر فوراً".

ووجه يعالون أصابع الاتهام إلى إيران، معتبراً أن "الإيرانيين هم من يوجه شنّ هجمات ضد إسرائيل"، مشدداً أنه "ولا مرة كان داعش من يطلق النار بل دائماً إيران".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضي عن سقوط ثلاث قذائف صاروخية من سوريا وسقطت داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتل، دون أن تتسبب بإصابات أو أضرار.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع للجيش السوري داخل الأراضي السورية، وقال إن الاستهداف جاء "رداً على انزلاق القذائف من الحرب الداخلية في سوريا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

من جهتها، أوضحت مصادر سورية أن "ضربة إسرائيلية مصدرها تل أبو الندى في الجولان استهدفت مدفع سوري متمركز بإحدى النقاط العسكرية في القنيطرة على طريق خان أرنبة الكوم السنديانة"