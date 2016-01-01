المغرب يحقق في قضية الاعتداء بالحجارة على قنصلية اسبانيا بالناظور

كتب : محمد أمين

كتبت اليوم مجموعة من الجرائد الإسبانية و من بينها جريدة "الفارو" حول حادث الاعتداء على بناية القنصلية الإسبانية بالناظور مؤكدة ان السلطات المغربية باشرة التحقيقات في هذا الاعتداء على المبنى الدبلوماسي، حيث كتبت ان تجمع فايسبوكي يدعى "الحراك الشعبي بالريف فرع الناظور" ، دعا إلى تجمهر أدى إلى مسيرة غير مرخصة انطلقت من شارع محمد الخامس إلى شارع الحسن الثاني بالناظور ، شارك فيها مابين 50 و 60 فردا، حيث تمت محاصرتهم من قبل القوات العمومية المغربية بعد بضعة أمتار من مقر القنصلية الإسبانية في الناظور، عندما عمد بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة على مبنى القنصلية الاسبانية.

و أكدت مصادر رسمية لجريدة "الفارو" الإسبانية ، أن 6 حجارات اصطدمت بالبناء الدبلوماسي الاسباني يوم الأحد الذي كان مغلقا ، و استمر اغلاقه طيلة يومي 1-2 ماي لتزامنهما مع اليوم العالمي للشغل و كذا احتفالات في العاصمة مدريد.

سلطات المغرب أكدت حسب علم "الفارو" أن الهجوم لم يكن موجها نحو القنصلية الاسبانية، بل ضد قوات الأمن العمومي التي أوقفت حركة هذه المسيرة الغير المصرح لها ، خصوصا أن السلطات لم تتلقى أي أخبار لدى مصالحها بهذه المسيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

كما ألقت باللوم على أعضاء الحراك الشعبي، لكونه كان وراء هذا التجمهر الذي أدى الى مسيرة غير مرخصة، كما أكدت جريدة "الفارو" أن السلطات المغربية ، لا تريد لمثل هذه الحوادث أن تعكر صفو العلاقات مع اسبانيا معربين أن التحقيقات ستوضح كل الأمور بخصوص دعاة هذه المسيرة.