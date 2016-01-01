الرئيسية | دولية | عباس لترامب: حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

عباس لترامب: حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

بواسطة أخبارنا المغربية ــ إفي ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عباس لترامب: حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

 

قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس اليوم الأربعاء، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "حان الوقت" لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكد عباس في مداخلة مشتركة من البيت الأبيض، أن أي اتفاق سلام مع الإسرائيليين يجب أن يضم "حل الدولتين".

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، نظيره الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض، في أول لقاء بينهما بهدف محاولة إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وعرض ترامب تسهيل اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكداً أنه "لا يجب أن يتم فرضه من جانب بلاده" ويجب التفاوض عليه بشكل مباشر بين الطرفين. وتعهد ترامب في تصريح مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل مع الطرفين لمحاولة التوصل لاتفاق سلام.

أبلغ الرئيس الأمريكي الرئيس الفلسطيني بالتزامه بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق سلام لكنه لم يقدم إشارات بشأن كيف سيكسر الجمود بين الجانبين.

وقال ترامب، في ظهوره مع عباس في البيت الأبيض، للصحفيين بشأن اتفاق السلام "سوف نحقق هذا".

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الفلسطينيين يريدون التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين على أساس حدود 1967.

 
مجموع المشاهدات: 162 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات