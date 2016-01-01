المعارضة السورية: لن نرضى بخطة المناطق الآمنة لأنها تقسّم البلاد
قالت المعارضة السورية المسلحة، اليوم الخميس، إنها "لا تستطيع قبول إقامة مناطق آمنة في سوريا، لأن ذلك يهدد وحدة أراضيها"، وقالت إنها "لن تعترف بإيران كدولة ضامنة لخطة السلام".
وقال عضو وفد المعارضة أسامة أبو زيد، بعد أن وقعت الدول الضامنة الثلاث وهي روسيا وتركيا وإيران مذكرة بشأن إقامة مناطق آمنة خلال محادثات السلام في آستانة عاصمة قازاخستان: "المعارضة تريد أن تحافظ سوريا على وحدتها".
وأضاف "نحن ضد تقسيم سوريا. أما بالنسبة للاتفاقات فنحن لسنا طرفاً في هذا الاتفاق وبالطبع لن نؤيده أبداً طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة".
وتابع أن "هناك فجوة كبيرة بين وعود روسيا وأفعالها".
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