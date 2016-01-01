مارين لوبان سليلة الرسول (ص).. تفاصيل الخبر الغريب الذي نشرته الوكالة الفرنسية ثم حذفته

أثار خبر نشرته وكالة فرانس برس الفرنسية، الأربعاء 3 ماي 2017، على لسان باحث فرنسي متخصص في الأنساب، بأن أصول مارين لوبان تعود إلى النبي محمد (ص) ضجة كبيرة، ما دفع الوكالة إلى حذف الخبر.

ووفقاً لهذا الأخصائي، جان لويس بوكارنوت، تنحدر مارين لوبان، من جهة والدتها، من سلالة ملوك إنكلترا ومن سلالة النبي محمد (ص)، أما بالنسبة لإيمانويل ماكرون، فتعود جذوره إلى هيو كابيت، بحسب تقرير لصحيفة "نوفيل أبسارفاتور" الفرنسية.

وقام العديد من رواد الشبكات الاجتماعية بنشر تعليقات حول صحة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هذا الموضوع من بين المواضيع التي اكتسحت تويتر وباتت الأكثر تداولاً بين المغردين.

وتراوحت ردود الفعل بين الترحيب والتهكم من جهة، والتنديد بهذه "الأخبار الكاذبة " من ناحية أخرى.

"مسودة نشرت عن طريق الخطأ"

وبعد دقائق قليلة من نشر الخبر، قامت الوكالة الفرنسية بمحوه. وسارعت بوضع منشور جديد، مبررة إلغاء المنشور الأول بأنه "نُشر عن طريق الخطأ". وقد كان هذا الموقف بمثابة دعوة غير مباشرة لوسائل الإعلام بوقف نشر هذا الخبر.

وفي اتصال هاتفي مع صحيفة "نوفيل أبسارفاتور"، أكدت الوكالة أن هذا المنشور لم يكن سوى "مسودة نُشرت عن طريق الخطأ، في حين كان يجب أن تتم قراءتها ثم مراجعتها قبل التصديق عليها".

وبررت الوكالة إلغاء الخبر بأنه عبارة على معلومات "لا وزن لها"، وذلك قبل 4 أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى مسألة "دقة المصدر"، معتبرة أن هذه المعطيات لم تكن "مهمة"، لذلك لم ير الصحفيون بداً من تصحيحها ثم إعادة نشرها.

"أنا أدرك تماماً ما الذي أتحدث عنه"

من ناحية أخرى، أفاد الباحث المختص في الأنساب جون لويس بوكارنوت، الذي تواصلت معه صحيفة "نوفيل أبسارفاتور"، بأن "إلغاء المنشور ليس له أية علاقة بمضمون الخبر".

وأضاف هذا الباحث، الذي حصد شعبية كبيرة بين صفوف الرأي العام الفرنسي بعد أن أقر بوجود علاقة قرابة بين فرنسوا هولاند ونيكولا ساركوزي سنة 2012: "أنا أخصائي في علم الأنساب، معروف ومعترف بي في هذا المجال. وحين أدلي بأي معلومة تخص هذا الموضوع تحديداً، فأنا أدرك تماماً ما الذي أتحدث عنه".