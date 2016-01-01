قانون منح الجنسية للمستثمرين الأجانب في تركيا يدخل حيز التنفيذ
دخل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد، حيز التنفيذ، صباح اليوم الجمعة، بعد أن نشرته الجريدة الرسمية في تركيا.
وأوضحت وكالة "أناضول" التركية للأنباء أن هذا القانون يشترط أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي "الاستثمار العقاري" أو "الاستثمار الرأسمالي"، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.
وأضافت أن هذا القانون ينص كذلك على أن الأجنبي ينبغي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة ثلاث سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.
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