بغداد تنفي الاتفاق مع واشنطن على تواجد عسكري أمريكي في العراق





نفت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، إبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة على ترخيص تواجد عسكري للجيش الأمريكي في العراق خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ردا على ما تداولته وكالات أنباء دولية مؤخرا حول اتفاق مزعوم بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية يقضي ببقاء قوات أمريكية في العراق للفترة التي تلي تحقيق النصر العسكري على ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وأكد البيان أن الحكومة العراقية لم تتفق مع أي دولة بصدد دورها العسكري مع العراق لمرحلة ما بعد النصر الحاسم على الإرهاب.

وأشار البيان إلى خطط واستراتيجيات الحكومة العراقية لتطوير قدرات قواتها الأمنية من خلال التدريب والتسليح لرفع الجاهزية لمواجهة التحديات المقبلة.

وأكد أن الحكومة منفتحة على كافة الخبرات الدولية وبما يلبي طموح العراق لبناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية تتمتع بالجاهزية الكاملة لمواجهة أي تحديات أمنية مستقبلية خارجية كانت أم داخلية وبما يتوافق مع مقتضيات السيادة الوطنية العراقية.