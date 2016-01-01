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روسيا: المناطق الآمنة في سوريا ستغلق أمام الطائرات الأمريكية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 14 دقيقة مضت
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روسيا: المناطق الآمنة في سوريا ستغلق أمام الطائرات الأمريكية

 

نقلت وكالات أنباء روسية عن المبعوث الروسي إلى محادثات السلام السورية ألكسندر لافرنتييف قوله اليوم الجمعة، إن "المناطق الآمنة التي ستقام في سوريا ستغلق أمام الطائرات الحربية الأمريكية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة".

ووافقت تركيا وإيران أمس الخميس على اقتراح روسيا إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وهي الخطوة التي رحبت بها الأمم المتحدة لكن الولايات المتحدة استقبلتها بتشكك. 

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