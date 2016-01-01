كوريا الشمالية تتهم "سي آي ايه" بالتخطيط لاغتيال كيم جونغ أون
اتهمت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" بتدبير مخطط لاغتيال الزعيم كيم جونغ أون، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، في أوج التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة أمن الدولة في كوريا الشمالية، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات الكورية الجنوبية، أعدت "مؤامرة دنيئة" تشمل استخدام "مواد بيولوجية كيماوية" لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي خلال احتفالات في بيونغ يانغ.
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