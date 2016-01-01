القبض على متطرف قرب قاعدة عسكرية فرنسية

قال مصدر قضائي، اليوم الجمعة 5 مايو، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على "متطرف" قرب قاعدة عسكرية في إيفرو غربي البلاد.

وأوضح المصدر، لوكالة الأنباء "رويترز"، أنه تم إبلاغ المدعين المختصين بقضايا الإرهاب دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتعزز فرنسا إجراءات الأمن، يوم الأحد، فيما يتجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وفي سياق متصل، كانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت خمسة أشخاص، يوم الثلاثاء الماضي، عقب عملية بحث في إطار مكافحة الإرهاب في مدينة روان شمال غربي البلاد.

ونقلت صحف فرنسية عن مصدر بالشرطة قوله: "إن عمليات بحث نفذتها قوات الشرطة أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص، وتأتي عمليات الشرطة قبل أيام معدودة من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الأحد المقبل".

وتعرّضت فرنسا لعدد من الهجمات الدامية خلال الأعوام الثلاثة الماضي، بينها العملية الإرهابية التي نفذها الأخوان كواشي والتي راح ضحيتها عدد من رسامي وصحفيي مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في يناير 2015.

بينما كانت أبرز الأحداث الإرهابية هي تلك التي وقعت، في نوفمبر 2015، المعروفة إعلاميا باسم "هجمات باريس"، التي أودت بحياة 132 قتيلا، ومئات المصابين.

وفي أبريل الماضي، قُتل شرطي وأصيب آخران في مواجهة مع إرهابيين في جادة الشانزليزيه بالعاصمة باريس، فضلا عن إصابة أحد المارة.